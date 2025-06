Unfall auf der Autobahn: Vollsperrung auf A38: Lkw-Fahrerin stirbt bei Auffahrunfall

Breitenworbis/Bleicherode (dpa/th) - Bei einem schweren Auffahrunfall auf der Autobahn 38 ist eine Lkw-Fahrerin ums Leben gekommen. Die Frau war am Mittag mit ihrem Sattelschlepper auf einen Schilderwagen aufgefahren, der die Baustelle sichern sollte, wie die Thüringer Autobahnpolizei mitteilte. Die A38 zwischen Bleicherode (Landkreis Nordhausen) und Breitenworbis (Landkreis Eichsfeld) war mehrere Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Mittlerweile ist die Fahrbahn in Richtung Leipzig wieder freigegeben.