Bamberg (dpa/lby) - Ein Fahrstreifenwechsel hat bei Bamberg zu einem Unfall mit hohem Schaden geführt, der nur durch Glück nicht zu schweren Verletzungen geführt hat. Wie die Polizei mitteilte, war ein 57-Jähriger am Dienstagabend auf der Autobahn 73 Richtung Suhl unterwegs, als ein 59-Jähriger mit seinem Auto plötzlich ohne ersichtlichen Grund auf dessen Fahrstreifen wechselte. Trotz Vollbremsung sei es zum Zusammenstoß gekommen, woraufhin beide Fahrer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge verloren hätten.