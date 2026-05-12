Eching (dpa/lby) - Wegen Aquaplaning auf der Autobahn 92 ist ein 27-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er war Beifahrer in einem Auto, das auf der Autobahn bei Eching (Landkreis Landshut) von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte.
Es regnet stark, die Fahrbahn ist nass. Auf der A92 verliert ein Fahrer die Kontrolle. Der Beifahrer wird schwer verletzt und muss mit dem Hubschrauber in ein Klinikum gebracht werden.
Eching (dpa/lby) - Wegen Aquaplaning auf der Autobahn 92 ist ein 27-jähriger Mann schwer verletzt worden. Er war Beifahrer in einem Auto, das auf der Autobahn bei Eching (Landkreis Landshut) von der Straße abkam, wie die Polizei mitteilte.
Nach der Werbung weiterlesen
Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 26 Jahre alte Fahrer auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über den Wagen. Das Auto durchbrach einen Wildschutzzaun und wurde erst von einem Baum und einem angrenzenden Entwässerungsgraben gestoppt.
Durch den heftigen Aufprall wurden die Insassen laut den Angaben der Polizei herumgeschleudert. Der Beifahrer wurde demnach schwer verletzt und mit dem Hubschrauber in ein Klinikum gebracht.
Der Fahrer habe sich bei dem Unfall leicht verletzt. Gegen ihn werde wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt.