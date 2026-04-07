Unfall auf den Gleisen: Zugunfall in Bayreuth - so ist der Stand der Ermittlungen

Was genau ist passiert?

Am Abend des 11. März um 18.41 Uhr stießen im Bayreuther Hauptbahnhof ein leerer, rangierender Zug und ein entgegenkommender Zug zusammen. In dem Zug aus Bad Steben (Landkreis Hof) saßen 13 Fahrgäste und der Zugführer. In dem anderen Zug befand sich nur der Lokführer. Acht Menschen wurden nach Angaben der Bundespolizei verletzt. Der Lokführer des rangierenden Zuges erlitt schwere Verletzungen, schwebte aber nicht in Lebensgefahr. Es handelte sich ausschließlich um Erwachsene, es waren keine Kinder betroffen. Beide Züge gehören zum Unternehmen Agilis.