Unfall auf dem Weg zur Wiesn: Philippinisches Generalkonsulat bestürzt nach Busunglück

Buchloe (dpa/lby) - Das philippinische Generalkonsulat in Frankfurt/Main hat nach dem Busunglück mit zwei Toten und zahlreichen Verletzten im Ostallgäu den Familien der Toten sein Beileid ausgesprochen. Man sei zutiefst bestürzt und stehe in engem Kontakt mit einigen der betroffenen philippinischen Staatsangehörigen und deren Angehörigen, teilte das Generalkonsulat auf seiner Webseite mit. "Das Konsulat ist bereit, den Betroffenen und ihren Familien konsularische Hilfe und Unterstützung zu leisten."