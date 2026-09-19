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  4. Désirée Nosbusch hat sich beim Eislaufen den Arm gebrochen

Unfall auf dem Eis Désirée Nosbusch hat sich beim Eislaufen den Arm gebrochen

Sie wollte sich einfach nur gut auf einen Film vorbereiten, damit wertvolle Drehzeit nicht fürs Eislaufen lernen draufgeht. Doch der Plan ging schief. Stattdessen musste sie verarztet werden.

Unfall auf dem Eis: Désirée Nosbusch hat sich beim Eislaufen den Arm gebrochen
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Die Schauspielerin hat sich beim Eislaufen den Arm gebrochen. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Hamburg - Schauspielerin Désirée Nosbusch (61, "Bad Banks") hat sich beim Eislaufen den Arm gebrochen. "Ich wünschte, ich könnte jetzt eine wunderbare Geschichte erzählen, aber ich bin bei 40 Grad draußen als Vorbereitung für einen Film in Los Angeles Schlittschuh gelaufen und bin einfach gefallen", sagte Nosbusch in der "NDR Talk Show". Dabei habe sie nicht einmal eine Pirouette gedreht oder Ähnliches getan. "Sondern ich wollte einfach aufs Eis drauf und es kam mir eine Dame entgegen, die auch nicht ganz sicher auf dem Eis war und der wollte ich ausweichen." Die Ellenbogenfraktur heile nun. "Ich bin auf einem guten Weg."

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Die gebürtige Luxemburgerin ist am Mittwoch (20.15 Uhr) im Ersten zusammen mit Matthias Brandt im ARD-Film "Eine Nacht in Bangkok" zu sehen. Nosbusch ist bereits seit Anfang der 1980er-Jahre als Moderatorin und Schauspielerin aktiv. Einen ihrer größten Erfolge feierte sie mit der Serie "Bad Banks" (2018), in der sie eine skrupellose Investmentbankerin verkörpert.