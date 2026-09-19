Unfall auf dem Eis: Désirée Nosbusch hat sich beim Eislaufen den Arm gebrochen

Hamburg - Schauspielerin Désirée Nosbusch (61, "Bad Banks") hat sich beim Eislaufen den Arm gebrochen. "Ich wünschte, ich könnte jetzt eine wunderbare Geschichte erzählen, aber ich bin bei 40 Grad draußen als Vorbereitung für einen Film in Los Angeles Schlittschuh gelaufen und bin einfach gefallen", sagte Nosbusch in der "NDR Talk Show". Dabei habe sie nicht einmal eine Pirouette gedreht oder Ähnliches getan. "Sondern ich wollte einfach aufs Eis drauf und es kam mir eine Dame entgegen, die auch nicht ganz sicher auf dem Eis war und der wollte ich ausweichen." Die Ellenbogenfraktur heile nun. "Ich bin auf einem guten Weg."