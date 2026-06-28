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  4. Auto fliegt über Betonmauer – Fahrer schwer verletzt

Unfall auf Bundesstraße Auto fliegt über Betonmauer – Fahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer verliert die Kontrolle über seinen Wagen und prallt gegen eine Betonmauer. Der Wagen überschlägt sich und fliegt über die Mauer auf die Gegenspur.

Unfall auf Bundesstraße: Auto fliegt über Betonmauer – Fahrer schwer verletzt
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Sanitäter bringen den 25-Jährigen in ein Krankenhaus. (Symbolbild) Foto: Patrick Seeger/dpa

Bensheim (dpa/lhe) - Ein betrunkener Mann ist mit seinem Fahrzeug über eine Betonmauer geflogen und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Der 25-Jährige soll am Samstag auf der B47 bei Bensheim (Landkreis Bergstraße) die Kontrolle über seinen Wagen verloren und gegen eine Betonmauer gestoßen sein, wie die Polizei mitteilte. Danach überschlug sich das Auto und flog über die Mauer, die die Fahrspur von der Gegenrichtung trennte. Schließlich blieb das Fahrzeug auf der Gegenspur stehen. 

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Der 25-Jährige erlitt dabei schwere Verletzungen. Sanitäter brachten den Mann in ein Krankenhaus. Bei der Unfallaufnahme stellten die Ermittler fest, dass er betrunken war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,52 Promille.