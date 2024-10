Greiz (dpa/th) - Ein Streifenwagen mit Blaulicht auf einer Einsatzfahrt ist am Sonntagabend auf der Bundesstraße 92 in Greiz mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten nach Polizeiangaben aus bisher unbekannten Gründen am Abzweig Kühdorf. Die beiden 19 und 22 Jahre alten Polizisten sowie ein 44- und ein 53-Jähriger in dem Auto wurden dabei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Zu dem Unfall wird ermittelt.