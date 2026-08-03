Unfall auf B20: Sechs Verletzte bei Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Stallwang (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der B20 in Stallwang (Landkreis Straubing-Bogen) sind sechs Menschen verletzt worden. Am Sonntagnachmittag kam eine 60-Jährige aus derzeit ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. In dem ersten Auto wurde niemand verletzt. Dann stieß sie jedoch mit einem Kleintransporter zusammen, der nach dem Zusammenprall über die Leitplanke in die Böschung geschleudert wurde. Alle drei Insassen wurden verletzt.