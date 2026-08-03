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Unfall auf B20 Sechs Verletzte bei Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Eine Frau gerät in Niederbayern in den Gegenverkehr. Weitere Autos werden in den Unfall verwickelt, es gibt sechs Verletzte.

Unfall auf B20: Sechs Verletzte bei Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen
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Die B20 war mehrere Stunden gesperrt. Foto: Stefan Wintermeier/zema-medien/dpa

Stallwang (dpa/lby) - Bei einem schweren Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen auf der B20 in Stallwang (Landkreis Straubing-Bogen) sind sechs Menschen verletzt worden. Am Sonntagnachmittag kam eine 60-Jährige aus derzeit ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Auto zusammen, wie die Polizei mitteilte. In dem ersten Auto wurde niemand verletzt. Dann stieß sie jedoch mit einem Kleintransporter zusammen, der nach dem Zusammenprall über die Leitplanke in die Böschung geschleudert wurde. Alle drei Insassen wurden verletzt.

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Die 60-Jährige stieß danach gegen ein drittes Auto, in dem ein 21-Jähriger und eine 20-Jährige saßen. Das Paar und die 60-jährige Frau wurden ebenfalls verletzt. Alle sechs Verletzten wurden in Krankenhäuser verbracht, teils mit schweren Verletzungen. Ein Gutachten soll zur Klärung der genauen Unfallursache beitragen. Die B20 war für mehrere Stunden gesperrt.