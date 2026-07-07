Unfall auf B156: Überholmanöver mit tödlichem Ausgang

Uhyst (dpa/sn) - Eine 49-Jährige ist bei einem schweren Autounfall auf der B156 bei Uhyst (Landkreis Görlitz) ums Leben gekommen. Ursache für den Unfall am Montagnachmittag war ein missglücktes Überholmanöver, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kollidierte im Gegenverkehr seitlich mit dem Auflieger eines Sattelzuges. Nach einer folgenden Kollision mit einem weiteren Lkw aus dem Gegenverkehr wurde das Auto zurück in die eigentliche Fahrbahn geschleudert.