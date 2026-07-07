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Unfall auf B156 Überholmanöver mit tödlichem Ausgang

Furchtbarer Unfall im Landkreis Görlitz: Eine Frau kommt ums Leben, mehrere Menschen werden schwer verletzt.

Unfall auf B156: Überholmanöver mit tödlichem Ausgang
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Die Polizei sperrte die Bundesstraße für einige Stunden. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Uhyst (dpa/sn) - Eine 49-Jährige ist bei einem schweren Autounfall auf der B156 bei Uhyst (Landkreis Görlitz) ums Leben gekommen. Ursache für den Unfall am Montagnachmittag war ein missglücktes Überholmanöver, wie die Polizei mitteilte. Die Frau kollidierte im Gegenverkehr seitlich mit dem Auflieger eines Sattelzuges. Nach einer folgenden Kollision mit einem weiteren Lkw aus dem Gegenverkehr wurde das Auto zurück in die eigentliche Fahrbahn geschleudert. 

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Dort prallte es mit einem bereits überholten Auto zusammen. Dessen drei Insassen im Alter 16, 19 und 47 Jahren wurden schwer verletzt. Zwei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 60.000 Euro. Die Straße wurde für mehrere Stunden voll gesperrt.