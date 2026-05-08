Unfall auf B13: Auto gerät nach Kollision in Brand – Fünf Verletzte

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine Fahrerin mit einem Beifahrer auf der B13 in Richtung Oberickelsheim unterwegs. An einer Kreuzung wollte ein anderer Fahrer von Rodheim kommend die Bundesstraße überqueren und übersah laut Polizeiangaben dabei offenbar das vorfahrtsberechtigte Auto der Frau. Es kam zur Kollision, bei der der Wagen der Fahrerin von der Fahrbahn geschleudert wurde und in Brand geriet. Beide Insassen konnten sich zwar selbst aus dem Pkw befreien, erlitten aber schwere Verletzungen.