Unfall auf B13: Auto gerät nach Kollision in Brand – Fünf Verletzte

Gollhofen (dpa/lby) - Bei einem schweren Zusammenstoß zweier Autos auf der B13 bei Gollhofen in Mittelfranken sind fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Zudem geriet einer der Wagen in Brand, wie die Polizei mitteilte.
Nach einem Zusammenstoß auf der B13 bei Gollhofen brennt ein Auto aus. Fünf Menschen wurden verletzt, vier davon schwer. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.
Gollhofen (dpa/lby) - Bei einem schweren Zusammenstoß zweier Autos auf der B13 bei Gollhofen in Mittelfranken sind fünf Menschen verletzt worden, vier von ihnen schwer. Zudem geriet einer der Wagen in Brand, wie die Polizei mitteilte.
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Nach derzeitigem Ermittlungsstand war eine Fahrerin mit einem Beifahrer auf der B13 in Richtung Oberickelsheim unterwegs. An einer Kreuzung wollte ein anderer Fahrer von Rodheim kommend die Bundesstraße überqueren und übersah laut Polizeiangaben dabei offenbar das vorfahrtsberechtigte Auto der Frau. Es kam zur Kollision, bei der der Wagen der Fahrerin von der Fahrbahn geschleudert wurde und in Brand geriet. Beide Insassen konnten sich zwar selbst aus dem Pkw befreien, erlitten aber schwere Verletzungen.
Im anderen Wagen wurden zwei Personen schwer und eine Person leicht verletzt. Alle fünf Verletzten wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren auch zwei Rettungshubschrauber. Die B13 war bis in den Abend komplett gesperrt. Die Polizeiinspektion Bad Windsheim übernahm die Ermittlungen zum Hergang.