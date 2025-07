Luhe-Wildenau (dpa/lby) - Ein Lastwagenfahrer ist in eine Baustellenabsicherung auf der Autobahn 93 im Landkreis Neustadt an der Waldnaab gefahren und dabei schwer verletzt worden. Feuerwehrleute befreiten den eingeklemmten 58-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik. Lebensgefahr besteht den Angaben zufolge keine.