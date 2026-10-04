Anschließend flüchtete der 34-Jährige demnach zu Fuß, hielt auf einer Staatsstraße fahrende Autos an und versuchte einzusteigen. Dabei verletzte er sich leicht. Beamte nahmen den Mann vorläufig fest und brachten ihn wegen Eigen- und Fremdgefährdung in eine entsprechende Fachklinik.