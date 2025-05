Unfall auf A71: Auto überschlägt sich nach Unfall mit Wohnmobil mehrfach

Rentwertshausen - Bei einem Unfall auf der Autobahn 71 in Südthüringen sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 45-jähriger Autofahrer war am Donnerstag auf ein Wohnmobil aufgefahren, das Auto überschlug sich mehrfach, wie die Polizei mitteilte. Der 45-Jährige sei schwer und seine 72-jährige Beifahrerin lebensbedrohlich verletzt worden. Aufgrund der Rettungsmaßnahmen wurde die A71 in Richtung Schweinfurt für vier Stunden voll gesperrt.