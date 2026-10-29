Ronneburg (dpa/th) - Auf der A4 ist es in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Ronneburg und Schmölln zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 29-jähriger Fahrer wurde dabei am Morgen schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Er fuhr demnach aus ungeklärter Ursache auf den vor ihm fahrenden Lkw auf. Der Sachschaden beträgt laut Polizei rund 25.000 Euro. Die Fahrbahn war für etwa eine Stunde in Richtung Dresden voll gesperrt.