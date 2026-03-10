Sondershausen (dpa/th)- Bei einem Arbeitsunfall in Sondershausen ist ein 46-Jähriger durch einen umfallenden Telefonmast schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeiinspektion Nordhausen mitteilte, war der Mann am Montagnachmittag auf den Masten gestiegen. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte dieser mit dem Arbeiter um. Der Mann zog sich den Angaben zufolge schwere Verletzungen zu und wurde im Krankenhaus behandelt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kommen konnte.