Schönau (dpa/lby) - Ein mit 93 Schweinen beladener Anhänger ist in Niederbayern in einem Bach gelandet. Die Deichsel des Anhängers sei in einer Kurve gebrochen, teilte die Polizei mit. Wie viele der Tiere verletzt oder tot sind, ist bislang nicht bekannt. Laut Polizei sind auch Veterinärmediziner an der Unfallstelle bei Schönau (Landkreis Rottal-Inn). Grund für den Bruch der Deichsel, soll ein technischer Defekt gewesen sein.