Unfall an der Tankstelle: Autowaschanlage quetscht Frau ein

Garmisch-Partenkirchen (dpa/lby) - Eine Frau ist in Garmisch-Partenkirchen von einer Autowaschanlage eingequetscht und verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, blieb die Anlage am Donnerstagnachmittag kurz vor Ende des Waschprogramms während der Trocknung stehen. Die 62-jährige Autofahrerin informierte demnach das Personal der Tankstelle und wollte wieder in ihren Wagen einsteigen. Die Waschanlage setzte sich unerwartet in Bewegung und quetschte die Frau ein, noch bevor sie die Tür schließen konnte.