Unfall am Stauende: Unfall mit drei Lastwagen auf A6 - Fahrer eingeklemmt

Waldenburg - Bei einem Unfall mit drei beteiligten Lastwagen auf der Autobahn 6 bei Waldenburg östlich von Heilbronn ist ein Fahrer schwer verletzt worden. Der Mann sei im Fahrerhaus eingeklemmt und von Rettungskräften herausgeschnitten worden, sagte eine Polizeisprecherin. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein Lastwagen am späten Mittag im Hohenlohekreis auf ein Stauende auf, in der Folge wurden die drei Fahrzeuge aufeinander geschoben.