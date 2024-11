Schönau am Königssee (dpa/lby) - Beim Absturz ihres Gleitschirms ist eine Frau nahe Schönau am Königssee schwer verletzt worden. Wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, stürzte die 34-Jährige am Sonntag aus zehn Metern Höhe auf den Boden am Jenner-Tallandeplatz (Landkreis Berchtesgadener Land). Nachdem sie von Rettungskräften versorgt wurde, kam die Frau mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus.