Nürnberg (dpa/lby) - Ein Mann ist am Nürnberger Hauptbahnhof von einer einfahrenden U-Bahn am Kopf erfasst worden. Dabei erlitt der 29-Jährige lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Er befand sich demnach an einem Geländer am Bahnsteig, als die Bahn einfuhr. Passanten leisteten Erste Hilfe, ehe der Rettungsdienst den Mann in ein Krankenhaus brachte. Die Kripo ermittelt zu den Umständen des Unfalls. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es derzeit nicht.