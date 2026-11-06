Unfall am Bahnübergang: Polizei sucht Radfahrer nach Zusammenstoß mit Güterzug

Bad Aibling (dpa/lby) - Nach einem Zusammenstoß mit einem Güterzug in der Nacht sucht die Polizei in Bad Aibling (Landkreis Rosenheim) weiter nach einem geflüchteten Radfahrer. Ob er verletzt sei, sei bislang nicht bekannt, sagte ein Polizeihauptmeister. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte der Radfahrer einen Bahnübergang trotz vollständig geschlossener Schranken und stieß dabei mit dem Zug zusammen.