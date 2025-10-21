Gera (dpa/th) - Ein achtjähriger Junge ist am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus in Gera gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind am Montagmorgen von einem Pkw eines 69-Jährigen angefahren und schwer verletzt worden. Zuvor sei es unvermittelt auf die Straße gelaufen. Der Pkw-Fahrer sei bei dem Unfall leicht verletzt worden. Er habe unter Schock gestanden und sei noch vor Ort psychologisch betreut worden.