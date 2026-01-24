Unfall: A7 nach zwei Unfällen gesperrt – Lkw-Fahrer filmt Einsatz

Zunächst stießen kurz nach der Anschlussstelle Altenstadt drei Wagen zusammen, wobei ein Schaden von rund 35.000 Euro entstand. Infolge dieses Unfalls kam es auf dem linken Fahrstreifen zu einem weiteren Zusammenstoß: Eine Autofahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf einen Wagen auf, der wiederum auf ein weiteres Auto geschoben wurde. Zudem streifte der Wagen der Unfallverursacherin einen Lastwagen. Drei Menschen wurden leicht verletzt, der Schaden lag bei mehr als 30.000 Euro.