Der Fahrer war aus bislang noch unbekannter Ursache Richtung Erfurt von der Fahrbahn abgekommen und über das Brückengeländer gestürzt. Die Rettungskräfte, die zunächst davon ausgingen, dass der Mann bereits tot sei, stellten schließlich noch Lebenszeichen fest. Die Rettungsaktion, die am Montagmittag begann, muss schnell gehen, der Wagen hängt gefährlich. Die Einsatzkräfte haben den Wagen gesichert und versuchen, den Mann mit einer so genannten Crashrettung aus dem Auto zu befreien.