Der Fahrer war aus bislang noch unbekannter Ursache Richtung Erfurt von der Fahrbahn abgekommen und über das Brückengeländer gestürzt. Die Rettungskräfte, die zunächst davon ausgingen, dass der Mann bereits tot sei, stellten schließlich noch Lebenszeichen fest. Die Rettungsaktion, die am Montagmittag begann, muss schnell gehen, der Wagen hängt gefährlich. Die Einsatzkräfte haben den Wagen gesichert und versuchen, den Mann mit einer so genannten Crashrettung aus dem Auto zu befreien.
A71 bei Suhl Auto droht von Brücke zu stürzen - dramatischer Einsatz
Steffen Ittig 27.07.2026 - 12:55 Uhr