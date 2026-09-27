Niedernhausen - Bei einem missglückten Einparkversuch in Hessen hat ein Autofahrer nach ersten Ermittlungen der Polizei seine Ehefrau überfahren und tödlich verletzt. Laut Polizei fuhr der 84-Jährige nach derzeitigen Erkenntnissen in Niedernhausen im Rheingau-Taunus-Kreis zunächst mit seinem Auto rückwärts gegen ein geparktes Fahrzeug. Beim Vorwärtsfahren beschleunigte er aus bislang unbekannter Ursache stark und erfasste die vor dem Wagen stehende 80-jährige Ehefrau.
Unfall 84-Jähriger überfährt Ehefrau – Einparken endet tödlich
dpa 27.09.2026 - 17:24 Uhr