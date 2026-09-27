Unfall: 84-Jähriger überfährt Ehefrau – Einparken endet tödlich

Danach fuhr er mit hoher Geschwindigkeit die Straße entlang, beschädigte mehrere Gartenzäune, mindestens zwei andere geparkte Autos und ein Wohnmobil, bis sein Wagen schließlich nach über 150 Meter zum Stehen kam. Die Ehefrau starb noch an der Unfallstelle. Der 84-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen über 100.000 Euro liegen.