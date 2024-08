München (dpa/lby) - Ein Mann ist nach einem Fahrradsturz in München im Krankenhaus gestorben. Der 77-Jährige wurde nach Angaben der Polizei am Donnerstag noch vor Ort reanimiert und dann in eine Klinik gebracht. Der Mann mit Wohnsitz in Österreich war demnach an einer Kreuzung unvermittelt und ohne Fremdverschulden gestürzt. Ein medizinischer Notfall kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.