Unfall: 70-Jähriger stürzt wegen Hundes – Polizei sucht Tierbesitzer

Magdala (dpa/th) - Ein Radfahrer ist in Magdala wegen eines freilaufenden Hundes gestürzt und hat sich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-Jährige am Ostersonntag in Richtung Göttern (Kreis Weimarer Land) unterwegs, als der Hund ihm ins Rad lief. Der Mann zog sich bei dem Sturz den Angaben zufolge Schürfwunden sowie Prellungen zu. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt, am Fahrrad entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 200 Euro.