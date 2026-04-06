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Unfall 70-Jähriger stürzt wegen Hundes – Polizei sucht Tierbesitzer

Ein Hund läuft ins Rad, ein Senior stürzt – doch der Tierhalter verschwindet einfach. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unfall: 70-Jähriger stürzt wegen Hundes – Polizei sucht Tierbesitzer
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In Magdala stürzt ein Radfahrer wegen eines freilaufenden Hundes. (Symbolbild) Foto: Jonas Walzberg/dpa

Magdala (dpa/th) - Ein Radfahrer ist in Magdala wegen eines freilaufenden Hundes gestürzt und hat sich verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-Jährige am Ostersonntag in Richtung Göttern (Kreis Weimarer Land) unterwegs, als der Hund ihm ins Rad lief. Der Mann zog sich bei dem Sturz den Angaben zufolge Schürfwunden sowie Prellungen zu. Der Hund blieb augenscheinlich unverletzt, am Fahrrad entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von rund 200 Euro.

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Der Hundehalter verweigerte nach Angaben der Polizei die Herausgabe seiner Kontaktdaten und entfernte sich mit dem Tier pflichtwidrig vom Unfallort. Er konnte bislang nicht ermittelt werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise.

In Thüringen gibt es keine einheitliche, überall geltende generelle Leinenpflicht für Hunde. Allerdings ist gesetzlich vorgeschrieben, dass Hunde im Wald grundsätzlich an der Leine geführt werden müssen. Auch in vielen Städten und Gemeinden gelten ortsbezogene Anleinpflichten.