Nürnberg (dpa/lby) - Ein 66 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall auf dem Gelände einer Nürnberger Firma tödlich verletzt worden. Die Reanimationsversuche eines Notarztes seien erfolglos geblieben, der Mann sei noch am Unfallort an seinen Verletzungen gestorben, teilte die Polizei mit. Der 66-Jährige war den Angaben zufolge zwischen einer Sattelzugmaschine und einem dazugehörigen Auflieger eingeklemmt worden. Nach ersten Ermittlungen soll er versucht haben, den Auflieger anzuhängen und sei deshalb unter den Lastwagen geklettert. Die Kriminalpolizei ermittelt.