Dietfurt an der Altmühl (dpa/lby) - Ein Mann ist bei Fällarbeiten nahe Dietfurt (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) von einem umstürzenden Baum getroffen und tödlich verletzt worden. Der 61-Jährige habe am Samstagmittag den morschen Baum gefällt, teilte die Polizei mit.