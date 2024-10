Unfall: 57-Jähriger gerät mit Auto in Wasserbecken

Pöttmes (dpa/lby) - Ein Mann ist mit seinem Auto von einer Straße bei Pöttmes (Landkreis Aichach-Friedberg) abgekommen und in einem Wasserauffangbecken gelandet. Der Wagen des 57-Jährigen sei in der Nacht in einer Rechtskurve nach links von der Straße abgeraten und daraufhin über eine Leitplanke gefahren, teilte die Polizei mit. Sein Auto schleuderte demnach in das Becken, blieb dort auf allen vier Reifen stehen und versank bis zur Höhe der Seitenscheibe im Wasser.