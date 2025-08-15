Unfall: 57-Jährige kommt mit Wagen von A9 ab - zwei Schwerverletzte

Denkendorf (dpa/lby) - Bei einem Unfall auf der Autobahn 9 in der Nähe von Denkendorf ist der Pfosten eines Schildes abgerissen und auf die Fahrbahn geschleudert worden. Zwei Autos wurden dadurch beschädigt, wie die Polizei mitteilte. Zuvor war eine 57 Jahre alte Autofahrerin nach dem Überholen eines Wohnmobils aus ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen geraten. Ihr Auto legte den Beamten zufolge mehrere Hunderte Meter auf dem Grünstreifen zurück, riss den Pfosten ab und kam schließlich nach dem Zusammenstoß mit einer Lärmschutzwand zum Stehen.