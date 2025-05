Ainring (dpa/lby) - Beim Sturz durch eine geschlossene Lichtkuppel ist eine Frau in Ainring (Berchtesgadener Land) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fiel die 25-Jährige am Samstag vom Vordach eines Mehrfamilienhauses rund drei Meter in die Tiefe. Sie wollte demnach das Spielzeug eines Kindes von dem Dach herunterholen.