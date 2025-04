Erfurt - Ein 22 Jahre alter Mann ist in Erfurt in den Fluss Gera gefallen und gestorben. Man gehe von einem Unfall aus, sagte ein Sprecher der Polizei. Es gebe weder Anzeichen für ein Fremdverschulden noch einen Suizid. Zuvor hatte die "Thüringer Allgemeine" berichtet. Anwesende hatten demnach am Freitagabend die Rettungskräfte alarmiert, die dann den Mann aus dem Fluss holten. Man habe versucht, ihn zu reanimieren, er sei dann aber vor Ort gestorben.