Bissingen (dpa/lby) - Beim Abkuppeln eines Anhängers hat sich ein 20-Jähriger schwer am Bein verletzt. Als der Mann auf einem Betriebsgelände in Bissingen (Landkreis Dillingen an der Donau) den Hebel der Anhängerkupplung öffnen wollte, soll sich diese ruckartig geöffnet haben. Die Wade des Angestellten sei zwischen Lastwagen und Anhängerkupplung eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Der Mann kam verletzt ins Krankenhaus.