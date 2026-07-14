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Unfall 19-Jähriger stirbt nach Unfall am Autobahndreieck Nossen

Tragödie am Dreieck Nossen: Ein junger Fahrer prallt mit seinem Wagen erst gegen einen Baum, dann gegen die Leitplanke.

Unfall: 19-Jähriger stirbt nach Unfall am Autobahndreieck Nossen
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Die Polizei ermittelt nach dem tödlichen Unfall. (Symbolbild) Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Nossen (dpa/sn) - Am Autobahndreieck Nossen westlich von Dresden ist ein 19-Jähriger mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt. Der junge Mann fuhr gegen Mittag mit einem Auto von der A14 auf die A4 und geriet dabei auf den Randstreifen, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Wagen gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn und schließlich gegen eine Leitplanke geschleudert. 

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Der Fahrer starb am Unfallort. Sein ebenfalls 19-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Die A14 blieb drei Stunden lang gesperrt. Die Autobahnpolizei ermittelt zu dem Unfall.