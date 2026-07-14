Unfall: 19-Jähriger stirbt nach Unfall am Autobahndreieck Nossen

Nossen (dpa/sn) - Am Autobahndreieck Nossen westlich von Dresden ist ein 19-Jähriger mit dem Auto von der Fahrbahn abgekommen und tödlich verunglückt. Der junge Mann fuhr gegen Mittag mit einem Auto von der A14 auf die A4 und geriet dabei auf den Randstreifen, wie die Polizei mitteilte. Dort stieß der Wagen gegen einen Baum und wurde zurück auf die Fahrbahn und schließlich gegen eine Leitplanke geschleudert.