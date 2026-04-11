Altenburg (dpa/th) - Ein 19-Jähriger ist mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und gestorben. Der Unfall ereignete sich in der Nacht zum Samstag auf einer Straße außerhalb des Dorfs Gößnitz (Altenburger Land), wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die 18-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer starb noch am Unfallort. Warum der 18-Jährige mit seinem Auto von der Straße abkam, sei noch unklar, hieß es.