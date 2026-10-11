Wachau (dpa/sn) - Auf einem Firmenparkplatz hat ein 31-jähriger Lkw-Fahrer einen Schaden von 175.000 Euro verursacht. In der Nacht zu Sonntag fuhr der Mann auf den Parkplatz in Leppersdorf, einem Ortsteil von Wachau (Landkreis Bautzen), und stieß gegen einen Sattelauflieger, wie die Polizei mitteilte. Die Wucht des Aufpralls löste demnach eine Kettenreaktion aus, durch die vier weitere Lkw-Anhänger und ein Zaun beschädigt wurden.