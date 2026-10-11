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Unfall 175.000 Euro Schaden: Lkw fährt auf Parkplatz gegen Anhänger

Mit einem Aufprall löste ein Lkw-Fahrer eine Kettenreaktion aus – fünf Anhänger und ein Zaun werden beschädigt. Was die Polizei noch feststellte.

Unfall: 175.000 Euro Schaden: Lkw fährt auf Parkplatz gegen Anhänger
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Die Polizei stellte bei dem Fahrer Alkohol im Atem fest. (Symbolbild) Foto: Jan Woitas/dpa

Wachau (dpa/sn) - Auf einem Firmenparkplatz hat ein 31-jähriger Lkw-Fahrer einen Schaden von 175.000 Euro verursacht. In der Nacht zu Sonntag fuhr der Mann auf den Parkplatz in Leppersdorf, einem Ortsteil von Wachau (Landkreis Bautzen), und stieß gegen einen Sattelauflieger, wie die Polizei mitteilte. Die Wucht des Aufpralls löste demnach eine Kettenreaktion aus, durch die vier weitere Lkw-Anhänger und ein Zaun beschädigt wurden. 

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Beim Fahrer stellte die Polizei 0,38 Promille Alkohol im Atem fest, zusätzlich bestand der Verdacht, dass er unter Einfluss von Medikamenten stand. Dem Mann wurde Blut entnommen und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Außerdem wurde Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs erstattet.