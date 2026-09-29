Unfall: 17-Jähriger prallt mit gestohlenem Auto gegen Motorradfahrer

Burgsinn (dpa/lby) - Ein 17 Jahre alter Autofahrer ist in Unterfranken mit seinem Wagen mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer kollidiert. Der 49 Jahre alte Biker erlitt bei dem Unfall am Sonntagnachmittag bei Burgsinn (Landkreis Main-Spessart) schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Bei den Ermittlungen habe sich herausgestellt, dass das Fahrzeug, mit dem der Jugendliche unterwegs war, sowie die daran angebrachten Kennzeichen, gestohlen waren und der 17-Jährige keine Fahrerlaubnis hatte.