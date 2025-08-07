Unfälle: Zwischenfall bei Landung mit Ultraleichtflugzeug in Füssen

Füssen (dpa/lby) - Bei der Landung eines Ultraleichtflugzeugs in Füssen ist es zu einem Zwischenfall mit glimpflichem Ausgang gekommen. "Es gab einen technischen Defekt bei der Landung, dadurch war eine Bremsung nicht möglich", schilderte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schaben Süd/West den Hergang. Das Ultraleichtflugzeug sei dadurch auf dem Segelflugplatz "mehr oder weniger ungebremst in die Büsche gerollt".