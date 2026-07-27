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Unfälle Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Ein Motorrad und ein Auto stoßen zusammen, ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Unfälle: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall
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Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

Steinau an der Straße (dpa/lhe) - Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Steinau an der Straße (Main-Kinzig-Kreis) verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. 

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Ein Motorradfahrer sei nach ersten Erkenntnissen am Sonntag in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dabei seitlich mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Ein Rettungshubschrauber flog den 24-Jährigen in eine Klinik. 

Die 33 Jahre alte Beifahrerin im Auto, die schwanger ist, wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Wagens blieb unverletzt.