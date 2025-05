Unfälle Zwei Senioren sterben bei Frontalcrash

Ochsenfurt (dpa/lby) - Bei einem schweren Unfall im Landkreis Würzburg sind zwei Senioren ums Leben gekommen. Eine 71 Jahre alte Autofahrerin sowie ihr 88 Jahre alter Beifahrer starben noch an der Unfallstelle zwischen Winterhausen und Ochsenfurt, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilte. Eine 34-Jährige, die bei dem Frontalzusammenstoß auf der Rücksitzbank saß, wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auch der 48 Jahre alte Fahrer des zweiten beteiligten Wagens kam mit schweren Verletzungen in eine Klink.