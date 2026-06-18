Dietfurt an der Altmühl (dpa/lby) - Bei einem Unfall zwischen zwei Segelflugzeugen ist in der Oberpfalz einer der Piloten leicht verletzt worden. Die beiden Maschinen seien vermutlich kollidiert, teilte die Polizei mit. Ein Pilot habe auf dem Flugplatz in Beilngries notlanden können, der zweite Pilot habe sich mit dem Fallschirm in Sicherheit gebracht. Er sei leicht verletzt worden. Sein Flugzeug stürzte nahe Dietfurt an der Altmühl (Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz) ab. Der notgelandete Pilot sei vorsorglich vom Rettungsdienst betreut worden, hieß es.