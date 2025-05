Unfälle: Zwei Schwerverletzte nach Zusammenstoß im Gegenverkehr

Dingolshausen (dpa/lby) - Bei einem Zusammenstoß zwischen zwei Autos im Landkreis Schweinfurt sind ein Mann und eine Frau schwer verletzt worden. Ein 37-jähriger Autofahrer war auf einer Kreisstraße in Dingolshausen in einer leichten Rechtskurve von der Straße abgekommen und ins Schleudern geraten, wie die Polizei mitteilte. Dabei sei er in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Auto einer 63-Jährigen kollidiert.