Rotenburg an der Fulda (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit einem E-Scooter sind in Rotenburg an der Fulda (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) zwei Menschen schwer verletzt worden. Ein 18-Jähriger sei mit dem Roller kurz nach Mitternacht mit einem 57-jährigen Fußgänger zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der junge Fahrer sei vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen. Beide Männer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.