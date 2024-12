Unfälle: Zwei Schwerverletzte nach Unfall in München

Um die beiden Schwerverletzten zu retten, wurde demnach das Dach ihres Autos entfernt. Der 26-jährige Fahrer und die 23-jährige Beifahrerin seien dann in Schockräume von Münchner Kliniken gebracht worden. Die anderen am Unfall beteiligten Menschen blieben unverletzt. Der verursachte Schaden liegt den Angaben der Feuerwehr zufolge im unteren sechsstelligen Bereich. Die Unfallstraße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.