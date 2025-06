Unfälle: Zwei Motorradfahrer stürzen in Kurve - ein Mann stirbt

Die beiden Fahrer aus Berlin waren demnach Teil einer vierköpfigen Gruppe, die am Freitag in Lenggries auf einer Kreisstraße fuhr. Ein 30 Jahre alter Fahrer sei in einer Linkskurve von der Straße geraten, gegen einen Baum geprallt und von seinem Motorrad geschleudert worden. Per Rettungshubschrauber kam der Mann laut Polizeiangaben mit schwersten Verletzungen in eine Klinik, wo er in der Nacht starb. Vor dem 30-Jährigen sei in der Kurve bereits der 26 Jahre alte Motorradfahrer von der Straße abgekommen. Er konnte den Angaben zufolge von seinem Fahrzeug springen und kam mit leichten Verletzungen an der Hand in ein Krankenhaus, wie es hieß.