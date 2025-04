Unfälle: Zwei Motorradfahrer bei Unfällen in Sömmerda schwer verletzt

Sömmerda (dpa/th) - Bei zwei Motorradunfällen im Landkreis Sömmerda sind zwei Männer schwer verletzt worden. In der Stadt Sömmerda wollte eine 31 Jahre alte Autofahrerin links in eine Straße abbiegen, wie die Polizei mitteilte. Dabei übersah sie einen 27 Jahre alten Motorradfahrer, der vorfahrtsberechtigt war. Bei dem Zusammenstoß am Samstag erlitt der Mann schwere Verletzungen. Gegen die Autofahrerin wird nun ermittelt.