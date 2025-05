Feuerwehrleute befreiten den 56 Jahre alten Fahrer des vorderen Autos am Mittwoch aus seinem Wagen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen sei er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden, so die Polizei. Seine fünf Jahre jüngere Ehefrau erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und Sanitäter brachten sie in ein Krankenhaus. Der Hund verendete noch auf der Autobahn.