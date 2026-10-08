Babenhausen (dpa/lhe) - Im südhessischen Babenhausen (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind zwei Männer bei einem Arbeitsunfall verletzt worden, einer von ihnen schwer. Wie die Polizei mitteilte, rollte am Mittwochnachmittag zunächst ein Anhänger auf den Fuß eines Mannes. Ein weiterer Arbeiter habe versucht, den Mann zu befreien, sei dabei jedoch zwischen dem Anhänger und einer Sattelzugmaschine eingeklemmt worden. Den Polizeiangaben zufolge wurde er dabei schwer verletzt. Unklar sei, ob die Verletzungen lebensgefährlich sind. Ein Sachverständiger soll nun klären, wie es zu dem Unfall kam.